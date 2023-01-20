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О форуме
Цели и задачи Форума.Темы: 1
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Правила размещения информации…
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Фермы и Фермеры России.
Обсуждаем фермы, фермеров и их продукцию.
Подфорумы: Хвалим., Ругаем.Темы: 5
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Re: Выгодно ли быть фермером?
fin99 Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Алтая.
Эко продукция фермеров Алтайского края.
Подфорумы: Мёд., Молоко. Сыр., Овощи.Фрукты., Масло., Птица., Мясо., Травы, грибы, орехи.Темы: 6
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Re: Алтайское масло особенное?
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Фермы и фермеры Московской области.
Фермеры Московской области и их эко продукция.
Подфорумы: Сыр. Молоко., Масло., Птица., Мясо., Овощи и фрукты., Мёд., Травы, грибы, орехи.Темы: 7
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Re: Баранина на юго-западе МО
Лилия Перейти к последнему сообщению
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Фермеры Санкт-Петербурга и области.
Фермеры Ленинградской области и их эко продукция.
Подфорумы: Мёд., Масло., Молоко, Сыр., Птица., Мясо., Травы, грибы, орехи.Темы: 2
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Фермерское молоко в СпБ!
Антон Б Перейти к последнему сообщению
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Фермеры и фермы Чувашии.
Фермеры Чувашии и их эко продукция. Фермы Чувашии.
Подфорумы: Мёд., Масла., Сыр. Молоко., Птица., Мясо., Травы, грибы, орехи.Темы: 3
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Re: Козье молоко
barovsckaya.irina Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Рязанской области.
Продукция Рязанских фермеров. Фермы Рязанской области.
Подфорумы: Мёд., Масло., Птица., Мясо., Молоко и сыры., Травы, грибы, орехи.Темы: 1
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Мясо птицы, яйца. Венгерская …
Tatiana_Kurianova Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Калужской области.
Фермерские продукты в Калужской области. Фермы Калужской области.
Подфорумы: Мёд., Масло., Мясо.Темы: 2
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Домашняя мясная продукция из …
Ирина Мальцева Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Псковской области.
Экологически чистые продукты от фермеров Псковской области.
Подфорум: Мёд.Темы: 1
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Re: Псковская Экопасека Шпако…
Лилия Перейти к последнему сообщению
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Фермеры Ярославской области.
Фермерские продукты в Ярославле и области.
Подфорум: Мясо.Темы: 1
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Мясо индейки, Ярославская обл…
Polikarp Перейти к последнему сообщению
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Фермеры Костромской области.
Продукты фермеров Костромской области.Темы: 2
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Re: Сыр из Костромы
barovsckaya.irina Перейти к последнему сообщению
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Фермеры Астраханской области.
Продукция фермеров Астраханской области.Темы: 1
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Re: Вобла с икрой из Астрахани
barovsckaya.irina Перейти к последнему сообщению
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Фермеры Пензенской области.
Фермеры и их продукция Пензенской области.
Подфорумы: Мясо., Молоко. Сыр.Темы: 2
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Домашнее сгущеное молоко.
Tаня Серёгина Перейти к последнему сообщению
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Фермеры Краснодарского края.
Продукция фермерских хозяйств Краснодарского края.
Подфорумы: Травы, грибы, орехи., Масла., Молоко и сыры.Темы: 6
- 6 Темы
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Re: Лаванда, розмарин, лавр.
Лилия Перейти к последнему сообщению
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Фермеры Нижегородской области.
Фермеры, фермерские хозяйства и ЛПХ Нижегородской области.
Подфорум: Мясо.Темы: 2
- 2 Темы
- 6 Сообщения
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Re: Что самое вкусное из Ниже…
Kravec23 Перейти к последнему сообщению
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Фермеры Самарской области.
Продукция Самарских фермеров.
Подфорумы: Овощи и фрукты., Птица.Темы: 2
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Гусиный жир. Самара.
Александр 116 Перейти к последнему сообщению
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Фермеры Тверской области.
Фермеры и фермерские хозяйства Тверской области.
Подфорум: Травы, грибы, орехи.Темы: 2
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Re: Что предлагают фермеры Тв…
Max Перейти к последнему сообщению
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Фермеры Тульской области.
Фермы и фермеры тульской области. Фермерские продукты.
Подфорум: Мёд.Темы: 2
- 2 Темы
- 3 Сообщения
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Последнее сообщение
Re: Крем-Мёд из Тульской обла…
Max Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Рязанской области.
Продукция ферм и фермеров Рязанской области.
Подфорумы: Мясо., Птица.Темы: 2
- 2 Темы
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Индейка
Роман_Павлов Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Смоленской области.
Фермы и фермерские хозяйства Смоленской области.
Подфорум: Мясо.Темы: 1
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Мясо кролика!
Виктор Гузяев Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Челябинской области.
Фермерские продукты из Челябинской области.
Подфорумы: Мука, зерно, крупы., Масло.Темы: 1
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Re: Мука собственного помола!
Лилия Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Удмуртии.
Фермы Удмуртии. Фермерские продукты.
Подфорум: Травы, грибы, орехи.Темы: 1
- 1 Темы
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Целебные травы Удмуртии.
Derevenskiu Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Белгородской области.
Фермы Белгородской области. Фермерские продукты.
Подфорум: Травы, грибы, орехи.Темы: 1
- 1 Темы
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Травы, чаи, сборы, мыло.
krasnie_bysi Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Нижегородской области.
Фермы Нижегородской области.
Подфорум: Масло.Темы: 1
- 1 Темы
- 2 Сообщения
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Re: Фермерское мало 82%!
Лилия Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Ростовской области.
Фермы и фермерские хозяйства Ростовской области.
Подфорум: Мёд.Темы: 2
- 2 Темы
- 3 Сообщения
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Последнее сообщение
Re: Как отличить натуральный …
Роман_Павлов Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Пермского края.
Фермы и фермеры Пермского края. Фермерская продукция.
Подфорум: Мёд.Темы: 2
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Сироп из сосновых шишек и не …
АлМаНиКа Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Северной Осетии.
Фермы и фермеры Северной Осетии - Алании.
Подфорум: Зерно, мука.Темы: 1
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Мука во Владикавказе.
@Ky3bMa55 Перейти к последнему сообщению
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Фермы и фермеры Приморского края.
Продукция Дальневосточных фермеров.
Подфорум: Мёд.Темы: 1
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Своя пасека!
@IvanPrimorskiy Перейти к последнему сообщению
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О крестьянском (фермерском) хозяйстве
Обсуждение Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве РФ.Темы: 1
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Последнее сообщение
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН о крестьян…
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КФХ, ЛПХ или ИП?
Определение КФХ, отличия от ЛПХ. Что лучше для начала работы?Темы: 2
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Re: Плюсы и минусы КФХ и ЛПХ
Kravec23 Перейти к последнему сообщению
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Регистрация КФХ.
Алгоритм регистрации КФХ, документы, необходимые для регистрации КФХ, сложности и нюансы регистрации КФХ.Темы: 2
- 2 Темы
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Re: Регистрация КФХ
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Налоги и отчетность в КФХ и ЛПХ.
Вопросы налогообложения и бухгалтерской отчетности в КФХ и ЛПХ.Темы: 3
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Re: Отчётность по видам деяте…
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Крестьянское хозяйство в Российской Империи.
История крестьянства в России. Интересные факты.Темы: 1
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Re: Аграрная реформа
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Колхозы, совхозы в СССР.
История советского сельского хозяйства. Колхозы, совхозы.Темы: 1
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Отличие колхозов и совхозов в…
Kravec23 Перейти к последнему сообщению
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Современная деревня.
Российская деревня сегодня. Крестьянские будни.Темы: 4
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Re: Сельский туризм в России
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Кооперативы России.
Практика работы Кооператива, история Кооперации в России и мире. Зарубежные Кооперативы и их работа.
Подфорумы: Хвалим., Ругаем.Темы: 1
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Re: Наиболее часто задаваемые…
Тимофей Перейти к последнему сообщению
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Кооперативы Москвы и Московской области.
Кооперативы Москвы и области.
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Кооперативы Санкт-Петербурга и области.
Кооперативы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Кооперативы Костромы и Костромской области.
Все о Кооперативах в Костроме и области.Темы: 2
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Социальный центр обеспечения …
po-ocean Перейти к последнему сообщению
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Кооперативы Ярославля и Ярославской области.
Кооперативы Ярославля и области.
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Кооперативы Астраханской области.
Все о кооперативах из Астрахани и области.
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Кооперативы Краснодарского края.
Кооперативы Краснодара и Краснодарского края.
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Кооперативы Иваново и Ивановской области.
Работающие кооперативы из Иваново и Ивановской области.Темы: 1
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Потребительский Кооператив Ив…
IvanovoCoop Перейти к последнему сообщению
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Закон о Кооперации №54-ФЗ.
Закон о Кооперации 54-ФЗ. Обсуждаем, изучаем.Темы: 1
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О потребительской кооперации …
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Юридические вопросы работы Кооператива в РФ.
Обсуждаем юридические вопросы, связанные с работой Кооператива в России.Темы: 1
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Применение Закона N 2300-1 "О…
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Бухгалтерские вопросы работы Кооператива.
Все о бухгалтерии в Кооперативе. Теория, практика, советы.Темы: 4
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Господдержка коопераций
Начинающий_фермер Перейти к последнему сообщению
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Практика создания Кооперативных участков.
Практика и теория создания и работы Кооперативных участков. Примеры, теория.Темы: 3
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Особенности кооперативной фор…
Тимофей Перейти к последнему сообщению
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Ассоциированные пайщики в Кооперативе.
Практика и теория работы Кооператива с Ассоциированными пайщиками.Темы: 2
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Ассоциированное членство в ко…
Тимофей Перейти к последнему сообщению
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Виды Кооперативов
Какие бывают кооперативы, их особенности, правила регистрации.Темы: 6
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Документы для регистрации коо…
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История создания Кооперативов. Первые Кооперативы.
История появления Кооперативов. Первые примеры Кооперации.Темы: 1
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Краткая история Кооперации. П…
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Кооперация в Российской Империи.
История появления Кооперативов в России. Первые кооперативы.Темы: 2
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Кредитная кооперация
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Кооперативы в СССР.
Кооперативы в СССР, Кооперативы во время Перестройки. История советской Кооперации.Темы: 1
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Последнее сообщение
Кому мы обязаны появлению тел…
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Кооперативы Европы.
Действующие Кооперативы Европы. Опыт, особенности.Темы: 2
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Кооперативы Испании.
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Кооперативы Северной и Южной Америки.
Кооперативы Северной и Южной Америки.
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Кооперативы Африки.
Кооперативы, которые работаю в Африке.
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Кооперативы Азии.
Кооперация в Азии, работающие кооперативы.
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Социальные Кооперативы - феномен социальной экономики.
Социальный Кооператив, что это, как работает, примеры.Темы: 2
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Социальные Кооперативы. Часть…
Архивариус. Перейти к последнему сообщению
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Туризм.
Проекты в сфере туризма, которые возможно реализовать в рамках работы Кооператива.Темы: 1
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Проект развития зоны отдыха н…
SPKVMESTE Перейти к последнему сообщению
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Сельское хозяйство.
Проекты в сфере сельского хозяйства, которые возможно реализовать в рамках работы Кооператива.Темы: 1
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Выращивание овощей в Костромс…
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Производство.
Проекты в сфере производства, которые возможно реализовать в рамках работы Кооператива.Темы: 1
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Производство дизайнерских кре…
Андрей Петровский Перейти к последнему сообщению
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Отдам.
Отдаем не нужное чтобы получить нужное.
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Продам.
Продажа оборудования, техники и т.д.
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Ищу.
Поиск нужного оборудования, услуг, товаров и т.д.
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Болталка.
Обо всем, но близко к делу.Темы: 1
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Re: Наше детство. Дача. Садов…
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