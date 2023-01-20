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Вопросы налогообложения и бухгалтерской отчетности в КФХ и ЛПХ.

Определение КФХ, отличия от ЛПХ. Что лучше для начала работы?

Все о кооперативах из Астрахани и области.

Все о Кооперативах в Костроме и области.

Практика работы Кооператива, история Кооперации в России и мире. Зарубежные Кооперативы и их работа.

Все о бухгалтерии в Кооперативе. Теория, практика, советы.

Социальный Кооператив, что это, как работает, примеры.

Кооперативы в СССР, Кооперативы во время Перестройки. История советской Кооперации.

Проекты в сфере производства, которые возможно реализовать в рамках работы Кооператива.

Проекты в сфере сельского хозяйства, которые возможно реализовать в рамках работы Кооператива.

Проекты в сфере туризма, которые возможно реализовать в рамках работы Кооператива.

Обо всем, но близко к делу.

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